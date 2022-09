'Selvaggia Lucarelli esperta di zo***aggine': Alessandro Sallusti rinviato a giudizio (Di giovedì 8 settembre 2022) A quasi tre anni dalla denuncia per diffamazione da parte di Selvaggia Lucarelli , arriva il rinvio a giudizio per Alessandro Sallusti , all'epoca direttore del quotidiano Il Giornale (ora a Libero ), ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022) A quasi tre anni dalla denuncia per diffamazione da parte di, arriva il rinvio aper, all'epoca direttore del quotidiano Il Giornale (ora a Libero ), ...

enpaonlus : Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?… - Emilystellaemi2 : RT @enpaonlus: Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?@lazampa? ?@… - PositanoMaria : RT @enpaonlus: Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?@lazampa? ?@… - terryvale : RT @enpaonlus: Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?@lazampa? ?@… - FutbolDaltonico : RT @enpaonlus: Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?@lazampa? ?@… -