Regina Elisabetta, preoccupa la sua salute: i familiari la raggiungono (Di giovedì 8 settembre 2022) Le condizioni di salute della Regina Elisabetta preoccupano, i medici la tengono sotto osservazione, i familiari la raggiungono a Balmoral Da Palazzo Reale arrivano cattive notizie, la Regina Elisabetta non sta bene. Nelle ultime ore le condizioni di salute della Sovrana si sono aggravate, i medici fanno sapere di essere molto preoccupati, la tengono infatti sotto stretta osservazione. Regina Elisabetta (Screenshot da Instagram)Nella mattinata di oggi sono state effettuate nuove valutazioni sull’attuale stato di salute della Sovrana. Tra le informazioni rese note da Palazzo Reale si apprende che: “La Regina resta a suo agio a ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 settembre 2022) Le condizioni didellano, i medici la tengono sotto osservazione, ilaa Balmoral Da Palazzo Reale arrivano cattive notizie, lanon sta bene. Nelle ultime ore le condizioni didella Sovrana si sono aggravate, i medici fanno sapere di essere moltoti, la tengono infatti sotto stretta osservazione.(Screenshot da Instagram)Nella mattinata di oggi sono state effettuate nuove valutazioni sull’attuale stato didella Sovrana. Tra le informazioni rese note da Palazzo Reale si apprende che: “Laresta a suo agio a ...

