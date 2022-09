Regina Elisabetta morta, la linea di successione: Carlo è re (poi toccherà a William, poi a George, poi…) (Di giovedì 8 settembre 2022) L’8 settembre 2022 è una data che rimarrà nella storia. La Regina Elisabetta II è morta. Si è spenta a 96 anni nel castello di Balmoral, un luogo che amava. Presto per pensare alla successione? Non troppo. Lo prevede anche l’operazione London Bridge. Tocca a Carlo, Carlo è Re. La sua attesa lunga come quella di Godot è arrivata alla fine. A 73 anni è pronto a regnare. Se riuscirà a mantenere salda la monarchia come sua madre ha fatto per 70 anni è impossibile a dirsi. Dopo di lui, toccherà a William, il suo primogenito. Il figlio di Lady Diana avrà la corona. E poi? George, primogenito di William e Kate Middleton. Poi Charlotte, la loro secondogenita. Poi Louis, il loro terzo figlio. Ed ecco che arriva Harry, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) L’8 settembre 2022 è una data che rimarrà nella storia. LaII è. Si è spenta a 96 anni nel castello di Balmoral, un luogo che amava. Presto per pensare alla? Non troppo. Lo prevede anche l’operazione London Bridge. Tocca aè Re. La sua attesa lunga come quella di Godot è arrivata alla fine. A 73 anni è pronto a regnare. Se riuscirà a mantenere salda la monarchia come sua madre ha fatto per 70 anni è impossibile a dirsi. Dopo di lui,, il suo primogenito. Il figlio di Lady Diana avrà la corona. E poi?, primogenito die Kate Middleton. Poi Charlotte, la loro secondogenita. Poi Louis, il loro terzo figlio. Ed ecco che arriva Harry, ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - BetterCallCris : RT @Quirinale: Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SalvatoreSodan1 : RT @RaiNews: Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia -