Probabili formazioni Lazio-Verona | sesta giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 11 settembre nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Confermato Provedel in porta, ancora panchina per Pedro, con Zaccagni dal primo minuto. Chance da titolare anche per Luis Alberto. Squalificato Cataldi.– Lasagna ed Henry confermati in attacco. Ceccherini che si prende il posto al fianco di Gunter e Dawidowicz. Confermato il giovane Doig, con spostamento di Lazovic al centro del centrocampo. Le ...