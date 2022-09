Potrete vedere Netflix in HDR10 su Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4 e tanti altri (Di giovedì 8 settembre 2022) Netflix ha aggiunto tanti smartphone recenti di Samsung tra quelli che supportano le tecnologie HD e HDR10. Scopriamo insieme quali sono L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 8 settembre 2022)ha aggiuntosmartphone recenti ditra quelli che supportano le tecnologie HD e. Scopriamo insieme quali sono L'articolo proviene da TuttoAndroid.

laboescapes : Potrete vedere il #film a #Bologna #8ottobre nel programma di @festivalitaca - Claudio_Restani : Ho concluso la mia inchiesta sull’atlantismo all’interno dei partiti che accusano la #Lega di essere filo putiniana… - bluhusky : RT @ilsanny: A febbraio ho registrato un programma che presto potrete vedere su Netflix. Per non perdervelo potete già mettere un promemori… - oliviamelonhye : zitti americani di merda non vedo l'ora che non potrete più vedere i svt li avete avuti per troppo tempo -