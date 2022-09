Nessuno caccerà Mattarella Calenda smaschera le bugie di Letta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 settembre 2022) «Son tutte cazzate, non sie non si cambierà la Costituzione». Lo dice Carlo, intervenendo a Radio Anch'io, riferendosi alle parole di Enricosecondo cu l'intenzione del centrodestra è quella di cambiare la Costituzione in senso presidenzialista e mandare via il presidente della Repubblica. Poi a margine dell'incontro con Confcommercio, il leader del Terzo Polo ha affrontato il tema della campagna elettorale: «Questa campagna elettorale è diventata demenziale, trache parla di allarme democratico la mattina e non allarme democratico pomeriggio, Meloni che propone le bicamerali. Qui stanno chiudendo tutte le imprese, da quelle commerciali a quelle industriali e artigiane, noi rischiamo di avere insieme la recessione e un milione di persone per strada. Ripeto quello ...