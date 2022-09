LiaQuartapelle : Il Mozambico da anni vive una grande instabilità anche a causa di milizie jihadiste di Isis. Ieri la vittima è stat… - telodogratis : Mozambico, Isis rivendica uccisione suora italiana - LiberoReporter : Mozambico, suora italiana: Isis rivendica barbaro attacco a missione - Gaebaldi : Mozambico, suora italiana: Isis rivendica barbaro attacco a missione - globalistIT : -

la Repubblica

...Stato islamico () ha rivendicato l'uccisione di quattro cristiani, tra cui la missionaria comboniana suor Maria De Coppi, in un attacco sferrato nella provincia di Nampula, nel nord delL'attacco jihadista in. I terroristi dell'hanno rivendicato l'attacco compiuto ieri sera a Chipene, nel nord del, contro una missione comboniana in cui è rimasta uccisa una ... Mozambico, il ritorno dell'Isis che ora si fa largo nell'Africa dei cristiani Suor Maria De Coppi è stata uccisa da un commando dell'Isis, che hanno rivendicato la sua morte e quella di altri 4 missionari cristiani. "Diffondevano eccessivamente il cristianesimo" ...(Adnkronos) – Il sedicente Stato islamico (Isis) ha rivendicato l’uccisione di quattro cristiani, tra cui la missionaria comboniana suor Maria De Coppi, in un attacco sferrato nella provincia di Nampu ...