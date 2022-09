Morte Regina Elisabetta II | l’annuncio della BBC

(Di giovedì 8 settembre 2022) BBC Il Regno Unito piange laII. Il decessosovrana è stato annunciato dalla BBC, la rete nazionale inglese che, già dal primo pomeriggio, ha interrotto tutta la sua programmazione per aggiornare i sudditi sullo stato di salute. “Pochi istanti fa, Buckingham Palace ha annunciato ladi Sua Maestà, laII. (…) Laè morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio“ ha annunciato infatti il giornalista, nel corso del telegiornale. Parole che, inevitabilmente, passeranno alla storia, dato che si tratta dallaSovrana più longevastoria del Regno Unito. ...

Elisabetta: Casa Bianca, 'Nostri cuori con Londra' La Casa Bianca ha espresso le sue condoglianze per ladellaElisabetta II. 'Alziamo i nostri cuori e inviamo un pensiero ai ...ELISABETTA: LUTTO DURERA' 10 GIORNI, CORPO TRASFERITO PRIMA A EDIMBURGO POI A LONDRA Il periodo di lutto per ladellaElisabetta durerà 10 giorni, fino ai funerali. In questa fase ...(ANSA) - ROMA, 08 SET - La notizia della morte della regina Elisabetta II ha avuto un'eco anche allo stadio Kybunpark di San Gallo, dove ...L'ultimo saluto delle istituzioni Ue alla Regina Elisabetta II del Regno Unito: "Ha supervisionato eventi-chiave della storia contemporanea" ...