Meteo giovedì: temporali localizzati, ma violenti e rischio grandine. I dettagli (Di giovedì 8 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice che si è approfondito ad ovest del Regno Unito continua a segnare il passo, in attesa di cominciare a mettersi in moto giovedì verso est puntando l’Europa centrale. I fronti ad esso associati raggiungeranno anche l’Italia e lo faranno già da mercoledì a cominciare dalle nostre regioni settentrionali. Torneranno così piogge e temporali che localmente potranno risultare anche violenti, soprattutto nella giornata di giovedì, accompagnati da grandine e improvvisi rinforzi del vento, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali. Tregua nella serata di giovedì con l’allontanamento dell’impulso instabile verso i Balcani, in attesa di un nuovo fronte venerdì che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice che si è approfondito ad ovest del Regno Unito continua a segnare il passo, in attesa di cominciare a mettersi in motoverso est puntando l’Europa centrale. I fronti ad esso associati raggiungeranno anche l’Italia e lo faranno già da mercoledì a cominciare dalle nostre regioni settentrionali. Torneranno così piogge eche localmente potranno risultare anche, soprattutto nella giornata di, accompagnati dae improvvisi rinforzi del vento, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali. Tregua nella serata dicon l’allontanamento dell’impulso instabile verso i Balcani, in attesa di un nuovo fronte venerdì che ...

