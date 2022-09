Meloni a Firenze per sfondare l'ultimo tabù: "Le roccaforti non esistono più" (Di giovedì 8 settembre 2022) La Toscana resta un tabù per il centrodestra che, pur essendosi dimostrato vincente in molti capoluoghi di provincia, non è mai riuscito a conquistare la Regione e Firenze. Ma dalle urne delle elezioni politiche del 25 settembre Fratelli d'Italia conta anche di dimostrare che la partita in Toscana ormai è apertissima. "Le roccaforti non esistono più, e mi pare che lo abbiamo ampiamente dimostrato proprio qui in Toscana, dove oggi c'è a Pistoia, per esempio, una città che non era mai stata governata dal centrodestra, un sindaco di Fratelli d'Italia riconfermato al secondo turno; dove ci sono esperienze come quella di Piombino; dove ci sono diverse esperienze di governo di Fratelli d'Italia, del centrodestra, che vanno benissimo", ha assicura dal Nelson Mandela Forum di Firenze la leader di FdI Giorgia ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) La Toscana resta unper il centrodestra che, pur essendosi dimostrato vincente in molti capoluoghi di provincia, non è mai riuscito a conquistare la Regione e. Ma dalle urne delle elezioni politiche del 25 settembre Fratelli d'Italia conta anche di dimostrare che la partita in Toscana ormai è apertissima. "Lenonpiù, e mi pare che lo abbiamo ampiamente dimostrato proprio qui in Toscana, dove oggi c'è a Pistoia, per esempio, una città che non era mai stata governata dal centrodestra, un sindaco di Fratelli d'Italia riconfermato al secondo turno; dove ci sono esperienze come quella di Piombino; dove ci sono diverse esperienze di governo di Fratelli d'Italia, del centrodestra, che vanno benissimo", ha assicura dal Nelson Mandela Forum dila leader di FdI Giorgia ...

