Mattarella | “Regina Elisabetta figura eccezionale nella storia”

(Adnkronos) – "In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta II giungano a Vostra Maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sottolineando come "una figura di eccezionale rilievo entra nella storia". Di Elisabetta II si "ricorderà l'autorevole saggezza e l'altissimo senso di responsabilità, espresso soprattutto nella generosità di spirito con la quale la Sovrana ha consacrato la sua lunga vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth".

