Maltempo a Lecco, forti piogge e allagamenti – Video (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Maltempo si abbatte sul nord e il centro Italia e, nella notte, sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco più di 50 interventi tra le province di Como e Lecco. Per le forti piogge e grandinate, spiegano, numerosi i prosciugamenti nei centri abitati dopo gli allagamenti, i soccorsi ad autisti in difficoltà e la messa in sicurezza di rami pericolanti. (Immagini dei Vigili del Fuoco) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilsi abbatte sul nord e il centro Italia e, nella notte, sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco più di 50 interventi tra le province di Como e. Per lee grandinate, spiegano, numerosi i prosciugamenti nei centri abitati dopo gli, i soccorsi ad autisti in difficoltà e la messa in sicurezza di rami pericolanti. (Immagini dei Vigili del Fuoco) L'articolo proviene da Italia Sera.

