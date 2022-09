LIVE – Vuelta 2022, diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 8 settembre 2022) La DIRETTA testuale della diciottesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, che prosegue oggi con la Trujillo-Alto de Piornal di 192 chilometri. Tre salite nel finale, tutte intorno al Piornal, per decretare il vincitore di una frazione che potrebbe anche portare cambiamenti in classifica generale. Occhi puntati sulla maglia rossa Remco Evenepoel, che dopo il ritiro di Roglic è sempre più il favorito per la vittoria finale. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla. diciottesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Vuelta 2022: CALENDARIO TAPPE CON PERCORSI E ALTIMETRIE diciottesima tappa: ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Latestuale delladelladi Spagna, che prosegue oggi con ladedi 192 chilometri. Tre salite nel finale, tutte intorno al, per decretare il vincitore di una frazione che potrebbe anche portare cambiamenti in classifica generale. Occhi puntati sulla maglia rossa Remco Evenepoel, che dopo il ritiro di Roglic è sempre più il favorito per la vittoria finale. Sportface vi racconterà la corsa fin dalla partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla.: PERCORSO E ALTIMETRIA: CALENDARIO TAPPE CON PERCORSI E ALTIMETRIE: ...

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:10 per vivere con il nostro racconto la diciottesima tappa de #LaVuelta22 - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 18 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Ciclismo #Vuelta #Uran vince la 17ª tappa e fa la storia, entrando nel 'circolo' dei corridori cap… - ILENIALazzaro : Ci siamo per la Vuelta Femminile ! Ore 18.20 live su @Eurosport_IT 2 e digital #eurosportciclismo - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 20 chilometri al traguardo si avvicina la salita finale -… -