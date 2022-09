LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 5-4, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il secondo set (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 30-15 Stecca la risposta di dritto Alcaraz. Solo seconde in questo game per l’altoatesino, serve una buona prima. 15-15 Corto il colpo di Sinner, che subisce l’accelerazione di dritto dell’avversario. 15-0 Gran seconda ad uscire vincente dell’azzurro. 4-5 Game Alcaraz. Con la combinazione servizio e dritto l’iberico tiene la battuta. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per il secondo set. 40-0 Affossa in rete il rovescio in back l’azzurro. 30-0 Sbaglia per primo Jannik dopo un altro scambio combattutissimo. 15-0 Che punto dello spagnolo, che non molla nulla. Piccola ingenuità per Sinner, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA30-15 Stecca la risposta di dritto. Solo seconde in questo game per l’altoatesino,una buona prima. 15-15 Corto il colpo di, che subisce l’accelerazione di dritto dell’avversario. 15-0 Gran seconda ad uscire vincente del. 4-5 Game. Con la combinazione servizio e dritto l’iberico tiene la battuta. Dopo il cambio di camposervirà per ilset. 40-0 Affossa in rete il rovescio in back. 30-0 Sbaglia per primo Jannik dopo un altro scambio combattutissimo. 15-0 Che punto dello spagnolo, che non molla nulla. Piccola ingenuità per, che ...

