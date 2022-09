Il New York Times: «La dolce vendetta di McEnroe, gli altri hanno vinto di più ma lui è ancora una star» (Di giovedì 8 settembre 2022) John McEnroe è un’icona pop. Ha sconfitto i numeri, le statistiche, i record. Trent’anni dopo la sua ultima partita agli Us Open è ancora onnipresente e pervasivo nel mondo del tennis, e non solo. L’irascibile ragazzo del Queens, la famigerata testa calda che si è fatto strada anche imprecando e prendendo a calci l’erba sacra di Wimbledon ha un potere da star immortale. Il New York Times gli dedica un pezzo perché questo “potere di resistenza è una dolce vendetta per l’uomo che gran parte della burocrazia del tennis un tempo considerava tossico per il gioco signorile“. “McEnroe – sottolinea il Nyt – ha vinto sette titoli del Grande Slam in singolare, molti senza dubbio, ma non quanti Jimmy Connors o Andre Agassi o Ivan Lendl, che ne ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Johnè un’icona pop. Ha sconfitto i numeri, le statistiche, i record. Trent’anni dopo la sua ultima partita agli Us Open èonnipresente e pervasivo nel mondo del tennis, e non solo. L’irascibile ragazzo del Queens, la famigerata testa calda che si è fatto strada anche imprecando e prendendo a calci l’erba sacra di Wimbledon ha un potere daimmortale. Il Newgli dedica un pezzo perché questo “potere di resistenza è unaper l’uomo che gran parte della burocrazia del tennis un tempo considerava tossico per il gioco signorile“. “– sottolinea il Nyt – hasette titoli del Grande Slam in singolare, molti senza dubbio, ma non quanti Jimmy Connors o Andre Agassi o Ivan Lendl, che ne ...

