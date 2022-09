Enrico Letta e la strategia del voto utile: «Vogliono mandare a casa Mattarella» (Di giovedì 8 settembre 2022) Chi vota M5s o Terzo Polo fa stravincere la destra. Che ha intenzione di cambiare la Costituzione e prendersi Csm e Consulta. E vuole mandare a casa Mattarella. In un’intervista rilasciata a La Stampa il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ribadisce la sua linea sul voto utile, definita dopo lo studio riservato sui sondaggi. Letta, dopo aver detto ieri che la democrazia non è a rischio se vince il centrodestra, oggi sostiene che «l’allarme di una torsione maggioritaria è reale». Perché con il Rosatellum «Renzi ha costruito una trappola che avvantaggia Meloni e Salvini». I 60 collegi in bilico Mentre «la causa del terzo polo e di Conte è quella di sconfiggere il Pd e di prenderne il posto. Hanno abbandonato da tempo l’idea di ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Chi vota M5s o Terzo Polo fa stravincere la destra. Che ha intenzione di cambiare la Costituzione e prendersi Csm e Consulta. E vuole. In un’intervista rilasciata a La Stampa il segretario del Partito Democraticoribadisce la sua linea sul, definita dopo lo studio riservato sui sondaggi., dopo aver detto ieri che la democrazia non è a rischio se vince il centrodestra, oggi sostiene che «l’allarme di una torsione maggioritaria è reale». Perché con il Rosatellum «Renzi ha costruito una trappola che avvantaggia Meloni e Salvini». I 60 collegi in bilico Mentre «la causa del terzo polo e di Conte è quella di sconfiggere il Pd e di prenderne il posto. Hanno abbandonato da tempo l’idea di ...

