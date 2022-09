Elezioni: Calenda, 'Bicamerale? Più possibilità io su Marte' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Ci sono più possibilità che io arrivi su Marte con la prossima navicella che la commissione Bicamerale faccia il presidenzialismo". Lo ha detto Carlo Calenda a 'Confcommercio incontra'. "È una campagna elettorale demenziale", ha spiegato tra l'altro il leader di Azione aggiungendo: "Si discute del nulla, dicendo che se non votate noi ci sono i fascisti, i comunisti o i traditori della patria. È un voto contro, ma nel frattempo noi non facciamo delle scelte". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Ci sono piùche io arrivi sucon la prossima navicella che la commissionefaccia il presidenzialismo". Lo ha detto Carloa 'Confcommercio incontra'. "È una campagna elettorale demenziale", ha spiegato tra l'altro il leader di Azione aggiungendo: "Si discute del nulla, dicendo che se non votate noi ci sono i fascisti, i comunisti o i traditori della patria. È un voto contro, ma nel frattempo noi non facciamo delle scelte".

