Bergomi | Handanovic lo difenderò sempre C' è un andazzo che

(Di giovedì 8 settembre 2022) Queste le parole di Beppe, ex capitano dell'Inter, in merito all'esclusione di Samirai danni di André Onana :"C'era troppa pressione su? Ultimamente, se tiravano...

L'Interista

...4K (numero 213 satellite) con telecronaca di Andrea Marinozzi e commento tecnico di Beppe. ... In difesa davanti ad, nonostante le tante voci di mercato, spazio a Skriniar con de ...... Sky Sport 4K (numero 213 satellite) con telecronaca di Andrea Marinozzi e commento tecnico di Beppe. Inzaghi non avrà a disposizione Mkhitaryan e schiera davanti adil terzetto ... Bergomi sta con Handanovic: "Se prende gol da tre metri è colpa sua. Lo difenderò sempre" Lazio, derby e infine Bayern , un buon Bayern, non un grande Bayern: tre sconfitte (tutte meritate) in meno di due settimane e in mezzo soltanto il 3-1 alla Cremonese che non poteva autorizzare discor ...L'ex difensore dell'Inter, durante Sky Calcio Club, ha parlato del derby tra Milan e Inter e della prestazione delle due squadre ...