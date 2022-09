gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - SkySport : INTER-BAYERN MONACO 0-2 Risultato finale ? ? #Sané (25’) ? #DAmbrosio aut. (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 1^ giornata… - DiMarzio : #UCL | @Inter, le parole di #Inzaghi dopo la sconfitta contro il @FCBayern - 12__Justin : RT @marifcinter: #Moratti: 'Ho visto un Bayern Monaco molto, troppo forte e un'Inter non ancora al top a livello fisico. E' un momento da s… - sportli26181512 : Bayern Monaco: occhi su un grande centravanti e l'intreccio con l'Inter: Il Bayern Monaco pensa ad Harry Kane, cent… -

Il tecnico infatti non lo considerava adatto al suo 3 - 5 - 2; poi il triplete vinto con il, il ritorno a Milano e una crescita continua negli ultimi due anni in nerazzurro che hanno ...I nerazzurri sono reduci da due sconfitte molto dolorose: una in campionato contro il Milan e una in Champions League contro il. I granata, al contrario, vengono da due vittorie e una ...L'Inter, reduce dalla sconfitta contro il Bayern Monaco, sta lavorando e riflettendo sul futuro della panchina di Inzaghi. Il sogno è Klopp ...Inter in emergenza. Inzaghi deve correre ai ripari. Ecco la mossa in vista del match contro il Torino Dopo esserne uscita sconfitta per 0-2 con il Bayern Monaco da quel del ‘Meazza’, l’Inter di Simone ...