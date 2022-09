Bambine di 4 e 6 anni lasciate in auto sotto al sole nel parcheggio del supermercato

Ro______9 : RT @BlackWhiteRed02: La sorella di una mia amica ha adottato 2 bambine.Una senegalese (a 6 mesi).La 2 indiana è arrivata all'età di 3 anni.… - inprincesspark : mia cugina oggi compie 19 anni eppure io la vedo così piccola ancora e l’altro giorno vedevo le foto che abbiamo di… - truuudetective : RT @sgrettolatore: @CarlJ2000 @Klevis_Gjoka @ricpuglisi In Uk, Canada e America tagliano le tette alle bambine di 12 anni, cercatelo se non… - tribuna_treviso : L’incontro nella riviera ligure delle due donne che non si erano mai viste da bambine - BlackWhiteRed02 : La sorella di una mia amica ha adottato 2 bambine.Una senegalese (a 6 mesi).La 2 indiana è arrivata all'età di 3 an… -

Con l'arrivo della volante, si sono presentate anche due donne, sui 30, di origini moldave, che hanno riferito di essere la madre e la zia delle, andate all'ufficio immigrazione per ...Lo scienziato fu condannato a tredi prigione e una multa di 3 milioni di yuan (oltre 400mila ... Delle trenon si sa nulla a livello generale. Ma a febbraio di quest'anno alcuni studiosi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-1d0181a-a305-33e8-a87a-8894a844c57 ...Lasciano le bimbe di 4 e 6 anni nel sedile posteriore dell'auto in pieno giorno, esposta al sole, nel parcheggio di un supermercato a Padova, per andare all'ufficio immigrazione.