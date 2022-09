‘Aurora Ramazzotti incinta, ma di pochi mesi’, Signorini: ‘Non avrei dovuto pubblicare la notizia’ (Di giovedì 8 settembre 2022) Aurora Ramazzotti è incinta e arriva la conferma di Alfonso Signorini. La showgirl però sarebbe in dolce attesa da non oltre quattro mesi, come scriveva invece il giornale di Signorini lanciano per primo la notizia. Aurora Ramazzotti incinta: Signorini fa un passo indietro “Ho saputo solo dopo che non aveva ancora superato il terzo mese”, ha ammesso Signorini. “Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”, racconta al Corriere della Sera. Leggi anche: Aurora Ramazzotti: ‘Gli uomini non sanno dov’è il clitoride’. E scoppia la polemica Signorini e gli scoop su Blasi e Totti: “Ho campato di rendita” “Abbiamo vissuto di rendita per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Aurorae arriva la conferma di Alfonso. La showgirl però sarebbe in dolce attesa da non oltre quattro mesi, come scriveva invece il giornale dilanciano per primo la notizia. Aurorafa un passo indietro “Ho saputo solo dopo che non aveva ancora superato il terzo mese”, ha ammesso. “Se lo avessi saputo nonpubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”, racconta al Corriere della Sera. Leggi anche: Aurora: ‘Gli uomini non sanno dov’è il clitoride’. E scoppia la polemicae gli scoop su Blasi e Totti: “Ho campato di rendita” “Abbiamo vissuto di rendita per ...

