Alessia Marcuzzi, purtroppo la bruttissima notizia: non la vedremo più lì (Di giovedì 8 settembre 2022) Alessia Marcuzzi ha lasciato la televisione da oltre un anno, dando il suo addio ufficiale al piccolo schermo a giugno. Da un po’ di tempo tutti speravano di rivederla in tv e invece a quanto pare rimarranno delusi. La conduttrice per ora non ritorna a far compagnia al pubblico che per anni e anni ha seguito tutte le sue trasmissioni in tv. Alessia-Marcuzzi-Altranotizia-(Fonte: Google)Alessia Marcuzzi era prontare a tornare alla sua vita dietro le telecamere ma a quanto pare il suo piano è andato in fumo, almeno per ora. Ecco che cosa è successo. Alessia Marcuzzi, sfumato il sogno di rivederla in tv La famosa ed amatissima conduttrice televisiva, Alessia Marcuzzi, ha detto addio da ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 8 settembre 2022)ha lasciato la televisione da oltre un anno, dando il suo addio ufficiale al piccolo schermo a giugno. Da un po’ di tempo tutti speravano di rivederla in tv e invece a quanto pare rimarranno delusi. La conduttrice per ora non ritorna a far compagnia al pubblico che per anni e anni ha seguito tutte le sue trasmissioni in tv.-Altra-(Fonte: Google)era prontare a tornare alla sua vita dietro le telecamere ma a quanto pare il suo piano è andato in fumo, almeno per ora. Ecco che cosa è successo., sfumato il sogno di rivederla in tv La famosa ed amatissima conduttrice televisiva,, ha detto addio da ...

Parpiglia : RT @GiusCandela: Incontrada è volto Mediaset, ottiene deroga per condurre #TIMmusicawards su Rai1. Il motivo? La sua agenzia produce anche… - NegraSamy : RT @GiusCandela: Incontrada è volto Mediaset, ottiene deroga per condurre #TIMmusicawards su Rai1. Il motivo? La sua agenzia produce anche… - GiusCandela : Incontrada è volto Mediaset, ottiene deroga per condurre #TIMmusicawards su Rai1. Il motivo? La sua agenzia produce… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi la pessima notizia che proprio non si aspettava: brutto colpo - #Alessia #Marcuzzi #pessima… - DonDie_Sospeso : @BausciaCafe @TommasoVezzani Non sono d'accordo con Grappa ed il liquido seminale del Mister, che si bombava, con r… -