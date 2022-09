Ultime Notizie – Elezioni 2022, Conte: “Io fedele a Trump? Querelerò Repubblica” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Querelerò la Repubblica perché un giornalista in un articolo ha scritto che Giuseppe Conte ha giurato fedeltà a Trump e l’ha dimostrato con il caso Barr, un caso che ho chiarito davanti alle Commissioni parlamentari per la sicurezza, il Copasir, in tutte le sedi ed è stata certificata la mia massima correttezza: io questo non lo consento. Chi mette in dubbio la mia assoluta ed esclusiva fedeltà agli interessi e ai bisogni dei cittadini italiani dovrà fare i conti con me in giudizio”. Lo ha ribadito il leader del M5S, Giuseppe Conte a Rainews 24. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “laperché un giornalista in un articolo ha scritto che Giuseppeha giurato fedeltà ae l’ha dimostrato con il caso Barr, un caso che ho chiarito davanti alle Commissioni parlamentari per la sicurezza, il Copasir, in tutte le sedi ed è stata certificata la mia massima correttezza: io questo non lo consento. Chi mette in dubbio la mia assoluta ed esclusiva fedeltà agli interessi e ai bisogni dei cittadini italiani dovrà fare i conti con me in giudizio”. Lo ha ribadito il leader del M5S, Giuseppea Rainews 24. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

