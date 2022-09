Sinner-Alcaraz stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open 2022. Entrambi puntano ad accedere alla prima semifinale della carriera a livello Slam. I precedenti (escludendo i tornei Challenger) sono 2-1 per l’altoatesino. Quest’ultimo, dopo aver perso il primo nel novembre dello scorso anno sull’indoor di Parigi Bercy, si è aggiudicato i successivi due. Ad inizio luglio ha sconfitto lo spagnolo in quattro set agli ottavi di finale di Wimbledon e poco prima della fine dello stesso mese si è ripetuto nella finale di Umago, portata a casa rimontando un parziale di svantaggio. Impossibile stabilire un favorito. L’iberico sicuramente potrà avere un pizzico di pressione in più. Qualora vincesse il titolo oppure arrivasse in finale senza perderla dal norvegese Casper Ruud, diventerebbe il più giovane numero uno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Janniksfiderà Carlosnei quarti di finale degli US. Entrambi puntano ad accedere alla prima semifinale della carriera a livello Slam. I precedenti (escludendo i tornei Challenger) sono 2-1 per l’altoatesino. Quest’ultimo, dopo aver perso il primo nel novembre dello scorso anno sull’indoor di Parigi Bercy, si è aggiudicato i successivi due. Ad inizio luglio ha sconfitto lo spagnolo in quattro set agli ottavi di finale di Wimbledon e poco prima della fine dello stesso mese si è ripetuto nella finale di Umago, portata a casa rimontando un parziale di svantaggio. Impossibile stabilire un favorito. L’iberico sicuramente potrà avere un pizzico di pressione in più. Qualora vincesse il titolo oppure arrivasse in finale senza perderla dal norvegese Casper Ruud, diventerebbe il più giovane numero uno ...

WeAreTennisITA : C'È ANCHE JANNIK AI QUARTI ?? Sinner batte Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 e raggiunge gli ultimi ?? agli #USOpen, o… - FiorinoLuca : Quarti di finale maschili ?? Berrettini vs Ruud ?? Kyrgios vs Khachanov ?? Rublev vs Tiafoe ?? Sinner vs Alcaraz… - emmeguidi : @FiorinoLuca ...vista la sconfitta di Kyrgios...dico che la 'finale' degli US OPEN è oggi tra Sinner ed Alcaraz...s… - TramoMario : Grossa chance per Casper #Ruud di diventare numero 1 al mondo. Se #Sinner batte #Alcaraz ed il nordico batte… - GiusvaPulejo : #USOpen, ancora sorprese. Eliminato anche #Kyrgios che perde in cinque set da #Khachanov. Stanotte, alle 2:15 d… -