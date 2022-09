Simona Ventura, lo scrive su Francesco Totti: il post su Instagram che non è piaciuto a tutti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, su Rai Due andrà in onda la 31ª edizione de La Partita del Cuore, per la conduzione di Simona Ventura e con la partecipazione di Francesco Totti che tornerà a scendere in campo da calciatore. Quello che però non è passato inosservato è stato un commento che la conduttrice si è lasciata andare su Instagram nei confronti dell’ex capitano della Roma. LEGGI ANCHE :– Stasera Francesco Totti torna in tv dopo la separazione: dove lo vedremo. Chi sarà con lui nel programma Il commento di Simona Ventura su Francesco Totti Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Simona Ventura, nella promozione de La Partita del Cuore, ha ... Leggi su funweek (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, su Rai Due andrà in onda la 31ª edizione de La Partita del Cuore, per la conduzione die con la partecipazione diche tornerà a scendere in campo da calciatore. Quello che però non è passato inosservato è stato un commento che la conduttrice si è lasciata andare sunei confronti dell’ex capitano della Roma. LEGGI ANCHE :– Staseratorna in tv dopo la separazione: dove lo vedremo. Chi sarà con lui nel programma Il commento disuAndiamo con ordine e partiamo dal principio., nella promozione de La Partita del Cuore, ha ...

