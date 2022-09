Seedorf: «Una serata perfetta, per il Napoli. Complimenti a Spalletti che ha preparato bene la partita» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel post partita di Napoli-Liverpool a cura di Prime Video, Clarence Seedorf commenta la prestazione del Napoli, che ha vinto 4-1 sulla squadra di Klopp. «Una serata perfetta, iniziata con pressing alto e personalità. Il pubblico ha fatto la sua parte, ma Complimenti a Spalletti che ha preparato bene la partita e ai ragazzi che hanno fatto vedere di avere stoffa e un grande potenziale». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel postdi-Liverpool a cura di Prime Video, Clarencecommenta la prestazione del, che ha vinto 4-1 sulla squadra di Klopp. «Una, iniziata con pressing alto e personalità. Il pubblico ha fatto la sua parte, mache halae ai ragazzi che hanno fatto vedere di avere stoffa e un grande potenziale». L'articolo ilsta.

