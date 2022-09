Putin attacca: “L’Europa sacrifica la qualità della vita per la dittatura Usa” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Vladimir Putin parla di “dittatura Usa”. Lo fa nel corso dell’Eastern Economic Forum, a Vladivistok, riportato da Tgcom24. Putin e la “dittatura Usa” Per Putin L’Europa è sotto il giogo di una vera e propria “dittatura Usa”. Il presidente russo ha espresso questo concetto parlando della qualità della vita degli europei, a suo avviso in calo e sacrificata, sostanzialmente, per eseguire gli ordini di Washington. Così si è espresso: “La qualità della vita delle persone in Europa viene sacrificata per preservare la dittatura degli Stati Uniti negli affari mondiali”. Successivamente, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Vladimirparla di “Usa”. Lo fa nel corso dell’Eastern Economic Forum, a Vladivistok, riportato da Tgcom24.e la “Usa” Perè sotto il giogo di una vera e propria “Usa”. Il presidente russo ha espresso questo concetto parlandodegli europei, a suo avviso in calo eta, sostanzialmente, per eseguire gli ordini di Washington. Così si è espresso: “Ladelle persone in Europa vieneta per preservare ladegli Stati Uniti negli affari mondiali”. Successivamente, ...

