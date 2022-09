Napoli-Liverpool, De Maggio: “Uomo partita, so già chi sarà” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Valter De Maggio giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli parla della sfida di questa sera con il Liverpool. Una gara dalle mille emozioni, con Spalletti che recupera Victor Osimhen regolarmente convocato e quasi sicuramente sarà titolare. Ma c’è anche uno stadio stracolmo in ogni ordine di posto, un’atmosfera incredibile che potrebbe accendersi ancora di più prima dell’inizio del match con la presenza di Mertens allo stadio Maradona. Napoli-Liverpool, Mertens al Maradona. La foto con il piccolo Ciro diventa virale “Credo che sarà veramente un bel match con il Napoli che si è sempre esaltata con Klopp ed il Liverpool, trovando anche la vittoria. Ho chiesto un po’ ai tifosi chi potesse essere il protagonista e mi sono stati fatti anche ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Valter Degiornalista di Radio Kiss Kissparla della sfida di questa sera con il. Una gara dalle mille emozioni, con Spalletti che recupera Victor Osimhen regolarmente convocato e quasi sicuramentetitolare. Ma c’è anche uno stadio stracolmo in ogni ordine di posto, un’atmosfera incredibile che potrebbe accendersi ancora di più prima dell’inizio del match con la presenza di Mertens allo stadio Maradona., Mertens al Maradona. La foto con il piccolo Ciro diventa virale “Credo cheveramente un bel match con ilche si è sempre esaltata con Klopp ed il, trovando anche la vittoria. Ho chiesto un po’ ai tifosi chi potesse essere il protagonista e mi sono stati fatti anche ...

