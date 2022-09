Napoli-Liverpool 1-0, Osimhen sbaglia il rigore (VIDEO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Napoli continua a dominare e dopo il rigore messo a segno da Zielinski, rimedia anche un secondo rigore al 17 del primo tempo. Palla in profondità per Osimhen, che resiste alla carica di van Dijk, entra in area ma non riesce a calciare. Nel corpo a corpo con l’olandese, l’ex Lille resta a terra. È il nigeriano a incaricarsi del rigore e si prepara sul dischetto. Osimhen tentenna e sembra farsi ipnotizzare da Alisson: il brasiliano intuisce il lato e intercetta il pallone: occasione sciupata dal Napoli! L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilcontinua a dominare e dopo ilmesso a segno da Zielinski, rimedia anche un secondoal 17 del primo tempo. Palla in profondità per, che resiste alla carica di van Dijk, entra in area ma non riesce a calciare. Nel corpo a corpo con l’olandese, l’ex Lille resta a terra. È il nigeriano a incaricarsi dele si prepara sul dischetto.tentenna e sembra farsi ipnotizzare da Alisson: il brasiliano intuisce il lato e intercetta il pallone: occasione sciupata dal! L'articolo ilsta.

