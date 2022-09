Napoli, i convocati per il Liverpool: ok Lozano e Osimhen (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lozano e Osimhen recuperano per l'esordio in Champions contro il Liverpool: il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Spalletti per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022)recuperano per l'esordio in Champions contro il: ilha diramato la lista deidi Spalletti per...

areanapoliit : #NapoliLiverpool: i convocati di Spalletti. Osimhen recuperato, c'è un solo assente. Politano titolare - Fantacalcio : Napoli-Liverpool: ecco i convocati di Spalletti - Anto_ni_o___ : RT @DiMarzio: #Napoli, l'attaccante nigeriano ci sarà contro il #Liverpool - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, i 24 convocati di Spalletti per il match contro il Liverpool: out Diego Demme - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, i 24 convocati di Spalletti per il match contro il Liverpool: out Diego Demme -