Napoletano | sparati colpi d’arma da fuoco contro una palazzina

(Di mercoledì 7 settembre 2022) . In corso le indagini per scoprire la natura del fenomeno Durante la notte tra il 6 e il 7 settembre, nel comune di Somma Vesuviana nel, i militari dell'Arma sono intervenuti in via San Sossio, dopo la segnalazione di alcuni sparida. A fare la segnalazione al 112 sono stati alcuni residenti del «Parco de Sole». Appena giunti sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto 6 bossoli calibro 9×21. Si ipotizza che siano stati esplosi tutta dalla stessa arma. Sono in corso le indagini per capire la natura dell'episodio, ma gli inquirenti tendono ad escludere la «stesa», ovvero un generico raid intimidatorio. Si tende piuttosto a ritenere l'episodio un avvertimento mirato, ma sono ancora in corso le indagini per individuare il destinatario dell'avvertimento.