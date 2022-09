Emanuel Caserio ha detto addio a Oggi è un altro giorno? Rumor sull’attore

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 7 settembre 2022)è uncondotto sa Serena Bortone ha ufficialmente preso il via, ma tra i grandi assenti troviamo, nonché volto noto de Il Paradiso delle Signore: si tratta davvero di unal programma oppure no? Una nuova stagione televisiva prende ufficialmente il via per la Rai che apre le danze conè uncondotto da Serena Borone e anche La Vita in diretta, con al timone Alberto Matano. Gli affetti stabili diè unsono, quasi, tutti tornati davanti le telecamere con l’arrivo anche di nuovi personaggi come nel caso di Francesco Oppini e non solo. A innescare una lunga serie di, però, ...