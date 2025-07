Calciomercato Inter per la trequarti anche un nome italiano | spunta Colpani ma occhio al budget

Calciomercato Inter, per la trequarti c’è anche un nome italiano: spunta Colpani del Monza, ma attenzione al budget disponibile. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo e la dirigenza nerazzurra lavora per inserire un nuovo trequartista che possa completare il reparto avanzato di Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi tecnico della prima squadra. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la societĂ sta monitorando alcune piste interessanti, sia in ambito nazionale che internazionale. Accanto ai nomi giĂ noti come Julio Enciso, talento paraguaiano in forza al Brighton, e al sogno chiamato Nico Paz, classe 2004 del Real Madrid, stanno emergendo nuovi profili che potrebbero rappresentare soluzioni concrete. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, per la trequarti anche un nome italiano: spunta Colpani, ma occhio al budget

