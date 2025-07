Montecorvino Pugliano al via il Wood Fest | otto serate di musica e sapori nel Bosco San Benedetto

Dal 15 al 22 luglio Montecorvino Pugliano si trasforma in una grande festa immersa nella natura. Per la prima volta il Bosco San Benedetto, area verde di oltre 200 ettari, ospita il Wood Fest, un evento che punta a coniugare tradizioni musicali, gastronomia locale e riscoperta del territorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

