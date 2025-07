Meloni | No a guerre commerciali in Occidente l’Italia farà la sua parte

“Una guerra commerciale interna all’Occidente ci renderebbe tutti piĂą deboli di fronte alle sfide globali che insieme affrontiamo”. Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi sul delicato dossier dei dazi, al centro di un intenso confronto tra l’Unione europea e i partner commerciali internazionali. “La giornata di oggi – ha spiegato il premier – vede il Governo in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori coinvolti nella trattativa. L’Europa ha la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buon senso”, ha sottolineato Meloni, ribadendo il ruolo dell’Italia all’interno del negoziato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Meloni: “No a guerre commerciali in Occidente, l’Italia farĂ la sua parte”

