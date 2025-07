La tennista fa fare un “viaggio” tra le sue curve ai follower postando una fotografia in cui indossa un maliziosissimo costume di colore bianco. La sua specialità sarà anche il doppio, ma questo non significa che non abbia altri assi nella manica. Marina Drazic, al contrario, ne ha tantissimi, al punto da essere diventata, in breve tempo, una delle figure più cruciali del tennis femminile croato. Ha impugnato la racchetta per la prima volta da giovanissima, dimostrando sin da subito di avere un grande potenziale, oltre che una predisposizione naturale per questo bellissimo sport. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Abbaglia e seduce: il jolly della tennista è bianco (e si vede tutto)