Tragedia in tangenziale | auto prende fuoco morta una ragazza 25enne

Un terribile incidente si è verificato in tangenziale a Modena nei pressi della rotonda del grappolo. Secondo le prime ricostruzioni poco dopo le 14:30 un'auto, una Toyota, per cause ancora in corso di accertamento, forse perdendo il controllo a causa della strada bagnata e finendo la sua. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Incidente tra auto e furgone all'ingresso della tangenziale Nord: traffico bloccato sulla Milano Meda - Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, all'entrata della Tangenziale Nord di Paderno Dugnan, nel tratto compreso della Milano-Meda.

Incidente in tangenziale a Torino Villaretto: auto esce di carreggiata e si ribalta nel prato - Un incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 13 maggio 2025, nel tratto di tangenziale nord compreso tra gli svincoli per il raccordo Torino-Caselle e di Borgaro Torinese, sul territorio comunale di Torino.

Incidente sulla Tangenziale, all'altezza di Fratte: tre auto coinvolte - Ennesimo incidente, in questo 25 aprile: sulla Tangenziale, nei pressi dell’uscita Fratte, tre vetture si sono scontrate per cause da accertare.

Tragedia nella notte, l’auto prende fuoco: muore carbonizzato a 44 anni - Non ha avuto scampo Diego Brunetti, 44 anni, di Pinerolo, morto carbonizzato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio lungo la Torino- Riporta giornalelavoce.it

Modena, incidente in tangenziale. Auto prende fuoco, morta una ragazza - Una ragazza è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 13 luglio, in tangenziale a Modena. tg.la7.it scrive