Man e Mihaila le spine del Parma

La stagione del Parma è ai nastri di partenza. Martedì 15 luglio il primo allenamento guidato da Carlos Cuesta darà il via al nuovo corso mentre i dirigenti crociati sono al lavoro per sfoltire un gruppo extra large. Probabile che dalla lista dei 28 calciatori di movimento che da martedì saranno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Mih?il? lascerà il Parma" - "Mih?il? lascerà il Parma, è sempre più certo, ma abbiamo un problema". Lo rivela l'agente Fifa Ioan Becali che, non più tardi di un anno fa, ha curato direttamente i rinnovi dei due calciatori rumeni del Parma.

Calciomercato Serie A, Lecce e Parma in contatto. A Di Francesco piace Mihaila per l’attacco, si tratta con i crociati - Calciomercato Serie A, Lecce e Parma in contatto. A Di Francesco piace Mihaila per l’attacco, si tratta con i crociati Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo, e tra i profili seguiti spunta un nome nuovo: quello di Valentin Mihaila.

