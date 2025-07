Pierpaolo Spollon | Quando diventi padre una parte enorme di te deve morire Poi magari la ritrovi ma è cambiata per sempre Ai miei figli voglio insegnare a saper soffrire

L'attore è al cinema con il bellissimo Come Fratelli, in cui interpreta un padre vedovo: l'ennesimo progetto di un periodo lavorativo fortunato. Però, al centro della vita di Spollon c'è la sua famiglia, soprattutto i suoi due figli e il prezioso tempo da trascorrere con loro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pierpaolo Spollon: «Quando diventi padre, una parte enorme di te deve morire. Poi magari la ritrovi, ma è cambiata per sempre. Ai miei figli voglio insegnare a saper soffrire»

In questa notizia si parla di: spollon - padre - pierpaolo - diventi

Giorgio e Alessandro non sanno bene come si diventa genitori. Ma del resto, chi è che lo sa? . Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon sono #ComeFratelli! Regia di Antonio Padovan, ORA AL CINEMA. Vai su X

Pierpaolo Spollon: «Quando diventi padre, una parte enorme di te deve morire. Poi magari la ritrovi, ma è cambiata per sempre. Ai miei figli voglio insegnare a saper soffrire; Pierpaolo Spollon: «Come padre mi sento sempre in difetto»; Pierpaolo Spollon: “Porto a teatro la mia ansia e vi rivelo davvero chi sono”.

Pierpaolo Spollon: "Ho due figli ma non l'ho mai detto per paura" - DiLei - Pierpaolo Spollon è padre: “Ho due figli ma non l’ho mai detto per paura” Confessione inedita dell'attore diventato popolare grazie alle fiction "Che Dio ci aiuti", "Doc- Secondo dilei.it

Pierpaolo Spollon: “Porto a teatro la mia ansia e vi rivelo davvero ... - Che Dio ci aiuti, Pierpaolo Spollon, 34 anni, è diventato uno degli attori più popolari della fiction. Da repubblica.it