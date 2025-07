Grave schianto sull’autostrada A1 a Somaglia | 5 feriti tra cui 3 bambine piccole Chilometri di coda

Somaglia (Lodi) – Schianto in autostrada, tra i feriti anche tre bambini. Rovinoso scontro, alle 19 circa di oggi, 13 luglio 2025, sull’ Autostrada A1 del sole Milano Napoli. All’altezza del chilometro 44, tra Casalpusterlengo e Guardamiglio e precisamente all’altezza del Comune di Somaglia, si è verificato un drammatico incidente stradale. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che un’automobile, che procedeva in direzione sud, si sia uscita di strada, per cause al vaglio della polizia stradale e le persone a bordo dei veicoli sono rimaste seriamente ferite. Alle 19.30 si registravano 3 chilometri di coda per curiosi al volante che rallentavano la marcia e cercavano di vedere i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave schianto sull’autostrada A1 a Somaglia: 5 feriti, tra cui 3 bambine piccole. Chilometri di coda

In questa notizia si parla di: autostrada - somaglia - schianto - feriti

Grave schianto sull’autostrada A1 a Somaglia: 5 feriti, tra cui 3 bambini piccoli. Chilometri di coda - Somaglia (Lodi) – Schianto in autostrada, tra i feriti anche tre bambini. Rovinoso scontro, alle 19 circa di oggi, 13 luglio 2025, sull’ Autostrada A1 del sole Milano Napoli.

Grave schianto sull’autostrada A1 a Somaglia: 5 feriti, tra cui 3 bambini piccoli. Chilometri di coda; Ubriaco contromano in autostrada per 6 chilometri: schianto in A1, ferita una piacentina; Schianto in autostrada a Somaglia: camion di Amazon finisce fuori strada, A1 chiusa per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso VIDEO.

Grave schianto sull’autostrada A1 a Somaglia: 5 feriti, tra cui 3 bambini piccoli. Chilometri di coda - Lo scontro si è verificato lungo l'autostrada del sole Milano- Segnala ilgiorno.it

Somaglia, ubriaco imbocca l’autostrada A1 contromano e provoca ... - Somaglia, ubriaco imbocca l’autostrada A1 contromano e provoca incidente: due feriti L’uomo avrebbe assunto alcol prima di guidare. Si legge su ilgiorno.it