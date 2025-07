Il sindacato dei calciatori contro il Mondiale per Club e la FIFA | Infantino pensa di essere Dio

La FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, ha rilasciato una dura dichiarazione contro la FIFA, Gianni Infantino e il Mondiale per Club: "Una messa in scena magniloquente che richiama il "panem et circenses" della Roma di Nerone mentre dietro le quinte si aggravano disuguaglianze, precarietĂ e mancanza di tutela per i veri protagonisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il sindacato mondiale dei calciatori è preoccupato per il Mondiale 2026, si giocherà ancora alle 12 (El Pais) - L’afa e il caldo la fanno da padroni al Mondiale per Club. Le condizioni dei giocatori – soprattutto nelle gare giocate alle 12 o alle 15 – iniziano a spaventare gli addetti ai lavori.

Calcagno (associazione calciatori): «il sindacato giocatori è in causa con la Fifa per il Mondiale per Club» - Il presidente dell’Aic (Associazione Italiana Calciatori), Umberto Calcagno, è intervenuto quest’oggi su Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” per parlare di alcuni temi attuali.

Calcagno (associazione calciatori): «il sindacato giocatori è in causa con la Fifa per il Mondiale per Club» A Radio Crc: «Non ci si allena più. La settimana come l'ha fatta il Napoli quest'anno è stata fondamentale per la vittoria dello scudetto»

Al via negli Usa la prima edizione del Mondiale di calcio per Club. A sfidarsi 32 squadre da ogni continente, fra cui Inter e Juventus. Un business da 1 miliardo di dollari. Ma il sindacato dei calciatori fa causa alla Fifa: "Si gioca troppo, anche noi abbiamo diritto

La FIFA ha deciso: tre settimane di stop dopo il Mondiale per Club, una in meno di quelle richieste dal sindacato dei calciatori - La FIFA ha deciso di concedere 21 giorni di riposo per i calciatori durante la off- Si legge su eurosport.it