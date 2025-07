Maltempo coppia salvata da piena fiume in Piemonte Frana su strada per Cortina

È stata una giornata di allerta meteo oggi, su diverse zone del Paese. Nello specifico, piogge - anche intense - e temporali hanno colpito varie regioni del Centro-Nord: dapprima Liguria e Toscana, in estensione a Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto. La Protezione civile aveva infatti diramato un'allerta arancione su settori della Toscana e gialla per Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e settori di Lombardia e della stessa Toscana ( LE PREVISIONI METEO ).  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo, coppia salvata da piena fiume in Piemonte. Frana su strada per Cortina

In questa notizia si parla di: maltempo - coppia - salvata - piena

Coppia bloccata in Grigna in balia del maltempo: salvati con l'elicottero - Bloccati sul Grignone, con condizioni meteo avverse: se la sono vista brutta due escursionisti, un uomo e una donna, soccorsi dai vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì, in una zona impervia sotto il territorio di Esino Lario.

Coppia bloccata in Grigna in balia del maltempo: salvati con l'elicottero - Bloccati sul Grignone, con condizioni meteo avverse: se la sono vista brutta due escursionisti, un uomo e una donna, soccorsi dai vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì, in una zona impervia sotto il territorio di Esino Lario.

Escursionisti bloccati dal maltempo sulla Grigna: coppia recuperata con l’elicottero - Si sono trovati in seria difficoltà a causa del maltempo due escursionisti, un uomo e una donna, rimasti bloccati in una zona impervia del Grignone, sotto il territorio di Esino Lario (Lecco).

Melazzo, coppia bloccata in mezzo all’Erro in piena salvata con l’elicottero; Melazzo: coppia sorpresa dal torrente Erro in piena, salvata con l’intervento dell’elicottero; Maltempo, 7 ragazzi bloccati su isolotto sul Piave: salvati dai vigili del fuoco.

Piena improvvisa li intrappola nel fiume: coppia salvata dall’elisoccorso - Piena improvvisa li intrappola nel fiume: sessantenni salvati dall'elisoccorso. laprovinciadibiella.it scrive

Alessandria, coppia di 67enni salvata dal fiume Erro in piena grazie dall’elisoccorso. Illesi ma molto spaventati - Erano rimasti intrappolati nei pressi di Melazzo, sorpresi da un’improvvisa ondata di piena. Lo riporta torino.corriere.it