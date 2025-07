Sinner è leggenda trionfo storico in rimonta su Alcaraz a Wimbledon! Primo italiano a riuscirci

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon battendo in una finale memorabile Carlos Alcaraz. È il primo italiano a realizzare questa impresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

'FORZA, JANNIK' si legge sul profilo social ufficiale del torneo londinese. Sinner vince il secondo set e, dopo un'ora e mezza di gioco, raggiunge Alcaraz che aveva vinto il primo. Risultato parziale: 4-6, 6-4

Sinner-Alcaraz, incontro della vigilia e un botta e risposta a Wimbledon

Sinner-Alcaraz diretta finale Wimbledon: Jannik vince in quattro set; Jannik Sinner è il nuovo re di Wimbledon: Alcaraz battuto in finale (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) - Aggiornamento del 13 Luglio delle ore 20:28; Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, chi si rivede! A Wimbledon 2025 il secondo atto in una finale Slam: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis.

Wimbledon 2025, le pagelle: Sinner (10), Alcaraz (8,5), Cobolli (8) sfida il suo idolo, Fognini (7) chiude in bellezza, Djokovic (8) eterno - Si è concluso il torneo più prestigioso dell'anno con un'altra finale straordinaria tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Segnala ilmessaggero.it

Sinner, quanto ha guadagnato e come cambia ranking Atp con vittoria Wimbledon - Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, battendo in finale Carlos Alcaraz, guadagnando la fetta più ampia del montepremi e allungando al primo posto del ranking Atp. Si legge su adnkronos.com