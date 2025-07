Zanetti apre | Leoni molto interessante! Inter vediamo…

Javier Zanetti ha commentato la situazione di mercato di Giovanni Leoni, obiettivo di mercato dell'Inter. Poi una battuta sulla transizione verso la nuova annata. LE PAROLE – Javier Zanetti ha rilasciato una breve dichiarazione a Sport Mediaset sulle consapevolezze dell'Inter e su un tema caldo del mercato nerazzurro: «Il gruppo sta bene, dopo tanti impegni penso che meritiamo delle vacanze. Poi si riprenderà pensando sempre a fare una grande stagione. Come sempre, siamo abituati ad essere competitivi. Leoni? È un giovane molto interessante, vediamo se c'è questa possibilità».

I 30 milioni che l'Inter ha stanziato per Leoni non bastano, il Parma ne vuole 40: una cifra considerata eccessiva, De Winter l'alternativa. - Gazzetta dello Sport

