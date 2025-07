Calcio Napoli presentato il nuovo training kit 2025-26 – FOTO

Il Calcio Napoli ha presentato la sua nuova linea training per la stagione 2025-26. Ecco i prezzi e come acquistare il materiale. A un anno dal primo annuncio ufficiale, Coca-Cola rinnova il suo ruolo di Global Training Kit Partner della Società Sportiva Calcio Napoli fino al termine della stagione 202728. La collaborazione, avviata nel 2022 . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, presentato il nuovo training kit 2025-26 – FOTO

In questa notizia si parla di: calcio - napoli - training - presentato

Per il Comicon una cover di Topolino su Napoli e il calcio - Tempo di lettura: 2 minuti Una copertina speciale di Topolino dedicata a Napoli e al calcio, un binomio che quest’anno, ancora una volta, sta facendo faville: è il fumetto che verrà presentato al Comicon, in programma dall’1 al 4 maggio.

Bianchi: «Napoli ha imparato a vincere. Sa come si fa. Fa parte dell’élite del calcio» - Bianchi: «A Napoli a tre giornate dalla fine un allenatore deve mettersi nel frigorifero con la parola scudetto» Ottavio Bianchi intervistato dal Corriere dello Sport sul Napoli e la corsa scudetto, a firma Fabio Tarantino: Un allenatore, a tre giornate dal termine, in una città come Napoli, come la gestisce quest’attesa? «Dovrebbe mettersi nel frigorifero assieme alla parola scudetto.

Bianchi: «Napoli sta spostando l’egemonia del calcio al centro-sud, sarebbe la più grande notizia» - Bianchi: «Napoli sta spostando l’egemonia del calcio al centro-sud, sarebbe la più grande notizia» Ottavio Bianchi, vincitore del primo scudetto con il Napoli, intervistato da Repubblica, a firma Marco Azzi.

Napoli, presentato il nuovo training kit per la stagione 2025/2026: il prezzo e come acquistarlo; Chivu: «Napoli allenato da un vincente. Estévez e Bernabé recuperati»; Napoli, Conte: Lukaku bene, ma da lui mi aspetto di più. A Venezia una finale mondiale.

Napoli, presentato il nuovo training kit per la stagione 2025/2026: il prezzo e come acquistarlo - La nuova stagione è alle porte, all'inizio della prossima settimana il Napoli si radunerà al centro sportivo di Castel Volturno per ... Segnala msn.com

Napoli, svelata la nuova linea d'allenamento: c'è Coca-Cola come ... - MSN - Con un video sui proprio canali social il Napoli ha presentato il nuovo training kit per la stagione 2024/2025. msn.com scrive