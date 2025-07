Tour de France | Milan battuto per mezza ruota sorride Merlier Pogacar resta in giallo

Mezza ruota. E’ questo il margine con il quale il campione d’Europa Tim Merlier ha "bruciato" Jonathan Milan sul traguardo di Châteauroux, ovvero il viale ribattezzato "avenue Cavendish" in onore del velocista britannico primatista di vittorie parziali nella "Grande Boucle". Il belga ha quindi beffato Milan per la seconda volta in questo Tour, ottenendo la 62a vittoria della carriera e rinviando. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tour de France: Milan battuto per mezza ruota, sorride Merlier. Pogacar resta in giallo

Tour de France, Milan manca il bis: a Chateauroux vince Merlier allo sprint di mezza ruota Vai su X

