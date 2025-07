Sabatini tuona | Thuram può partire! Inter ciclo finito

Sandro Sabatini si è pronunciato su alcuni temi di rilievo del mondo Inter, compreso il futuro di Marcus Thuram. Di seguito le sue parole. IL RAGIONAMENTO – Sandro Sabatini ha parlato sul suo canale Youtube della situazione in casa Inter. Il giornalista ha concentrato la sua attenzione su vari argomenti, incluso quello del mercato. Con particolare riferimento al caso di Marcus Thuram: « Ho la sensazione che Thuram possa partire. Lautaro Martinez ha in Pio Esposito il suo erede designato. Chiaro che Thuram sia il partner ideale per Lautaro, ma è sotto gli occhi di tutti che quest’anno la coppia abbia avuto un rendimento inferiore rispetto alla stagione precedente. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sabatini tuona: «Thuram può partire! Inter, ciclo finito»

