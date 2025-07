Liverpool la prima amichevole è un lungo omaggio da brividi a Diogo Jota

Sul campo del Preston North End i Reds ricordano il loro giocatore scomparso con un minuto di silenzio irreale, cori ed esultanze con dedica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liverpool, la prima amichevole è un lungo omaggio da brividi a Diogo Jota

In questa notizia si parla di: liverpool - prima - amichevole - lungo

Il Liverpool è campione d’Inghilterra! Buona la prima per Slot e i Reds sono campioni per la 20ª volta! - Il Livepool batte il Tottenham e festeggia e vince il campionato: ventesimo titolo per i Reds che interrompe il dominio del City, vittoria al primo colpo per Slot Il Liverpool batte il Tottenham ed è campione d’Inghilterra: ventesimo titolo nazionale per i Reds, che lo festeggiano in casa di fronte ai propri tifosi dopo la […]

Liam Gallagher a 52 anni diventa nonno per la prima volta: la figlia Molly è incinta di un calciatore del Liverpool - La ventisettenne Molly, che è nata da un breve e clandestina relazione tra Liam (all'epoca ancora sposato con Patsy Kensit) e la cantante Lisa Moorish e ha conosciuto il padre solo nel 2018, ha annunciato la gravidanza con un video social

Liam Gallagher presto nonno la prima volta, la figlia Molly è incinta del calciatore del Liverpool Philips - Liam Gallagher diventerà nonno. La figlia del cantante degli Oasis, Molly Moorish, è incinta per la prima volta.

La Juventus ha scelto il suo nuovo direttore tecnico: è François Modesto, ex Monza La Juve ha sciolto le riserve sulla prima delle due figure dirigenziali che giungono a potenziare la struttura dell’area sportiva: il nuovo direttore tecnico è François Mod Vai su Facebook

Liverpool, la prima amichevole è un lungo omaggio da brividi a Diogo Jota; «Ho dovuto seguire una strada diversa»: Jeremie Frimpong spiega il suo lungo viaggio verso il Liverpool; Monterrey vs Inter: data, orario, live streaming e come e dove vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 gratis su DAZN.

Liverpool, la prima amichevole è un lungo omaggio da brividi a Diogo Jota - Sul campo del Preston North End i Reds ricordano il loro giocatore scomparso con un minuto di silenzio irreale, cori ed esultanze con dedica ... Secondo gazzetta.it

Liverpool in campo per la prima volta senza Diogo Jota: giocatori in lacrime a fine partita - Il Liverpool è sceso in campo contro il Preston per la prima volta senza Diogo Jota. Da fanpage.it