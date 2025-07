Sguardi sorrisi e stile regale | Kate Middleton e la piccola Charlotte conquistano il Centre Court tra eleganza estiva e tenerezza reale

I l torneo di Wimbledon 2025 ha avuto tra le sue protagoniste più amate una figura reale che non smette mai di affascinare: Kate Middleton. Dopo la sua emozionante apparizione alla finale femminile del 12 luglio, la principessa del Galles è tornata il giorno seguente, 13 luglio, per la finale maschile tra il nostro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Questa volta, al suo fianco c'erano il principe William e i loro figli maggiori, la piccola e ormai fashion icon principessa Charlotte e il principe George. Vestito lungo a balze Estate 2025. guarda le foto L'abito azzurro di Kate Middleton per la finale di Wimbledon 2025.

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton non ha mai nascosto l’enorme conforto che le ha dato immergersi nella natura durante la sua malattia, e adesso ha deciso di celebrare questa unione con un nuovo progetto video.

Cosa faranno William e Kate Middleton per il loro anniversario - La coppia trascorrerà due giorni nel cuore delle Ebridi, con una fitta agenda fitta: non sarà (solo) una fuga romantica, ma anche un viaggio di lavoro

Ecco perché Kate Middleton non ha accompagnato il principe William ai funerali di Papa Francesco - Come spiega Page Six, «la dolce metà di un membro della famiglia reale britannica non è obbligata a presenziare ai funerali di un pontefice».

Kate Middleton (a sorpresa) a Wimbledon per la finale femminile: sorrisi e saluti per i presenti - La principessa ha optato per un elegante completo color crema, completato dal fiocco viola e verde di Wimbledon sul lato sinistro della camicia. Si legge su msn.com

Kate Middleton a Wimbledon, il look che incanta: il tailleur color crema, le scarpe italiane e l'iconica spilla - E così, quando nel pomeriggio di sabato 12 luglio, è apparsa nel Royal Box il campo centrale l'ha accolta con una standing ovation. Lo riporta ilmattino.it