Osimhen Galatasaray i turchi continuano a battere ferro! Programmato un nuovo incontro con il Napoli per provare a chiudere settimana prossima L’indiscrezione

Osimhen Galatasaray, l’attaccante nigeriano è sempre piĂą nel mirino dei turchi: si lavora per chiudere l’operazione e spegnere quel rumour. Il calciomercato continua a essere al centro delle attenzioni di questi giorni, e uno dei protagonisti piĂą discussi è senza dubbio Victor Osimhen, centravanti nigeriano in forza al Napoli. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano in un video sul proprio canale You Tube, i contatti tra il Napoli e il Galatasaray sono sempre piĂą intensi: il club turco vede un crescente ottimismo nel riuscire a concludere questa trattativa giĂ nella prossima settimana. La prioritĂ di Osimhen è il Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, i turchi continuano a battere ferro! Programmato un nuovo incontro con il Napoli per provare a chiudere settimana prossima. L’indiscrezione

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Osimhen-Galatasaray, nuovi contatti: c'è fiducia tra i turchi; Il Napoli non ha accettato per ora i termini di pagamento del Galatasaray; Anche il Galatasaray nella corsa per comprare Lucca: l’Udinese apre l’asta.

Osimhen-Galatasaray, il piano per chiudere! In Turchia sono convinti di una cosa - Napoli e Galatasaray hanno l'accordo verbale per la cessione di Victor Osimhen per i 75 milioni richiesti nella clausola rescissoria (con pagamento dilazionato). Si legge su msn.com

Napoli, lunedì nuovo contatto col Galatasaray per chiudere la cessione di Osimhen - L'offerta e di 40 milioni di euro subito piu ulteriori 35 in due rate ma il club azzurro attende ancora le garanzie. Lo riporta msn.com